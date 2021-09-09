Более 100 казахстанцев обманул мошенник, обещая высокий заработок в Норвегии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник завладел денежными средствами казахстанцев, обещая им трудоустройство в Королевстве Норвегия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

«В столичную полицию поступило 123 обращения в отношении директора компании «Ортокласс», который под предлогом оказания услуг по трудоустройству в Королевстве Норвегия завладел денежными средствами граждан. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Установлено, что в период с января по апрель 2019 года в разных регионах страны (Нур-Султан, Алматы, Уральск, Тараз) созданы предприятия под общим названием «Ортокласс», осуществляющие трудоустройство лиц в Европе.

Через социальные сети среди населения распространялась ложная информация, о возможности трудоустройства в Королевстве Норвегия сроком от 3 до 12 месяцев, с заработной платой от 10 до 20 евро в час по туристической визе.

«Подозреваемый был объявлен в международный розыск. 2 июля был задержан в Санкт-Петербурге РФ и экстрадирован в РК.

В ходе досудебного расследования его вина была доказана совокупностью собранных доказательств и направлено в прокуратуру района «Есиль» Нур-Султана для проверки законности принятого решения.

Прокуратурой уголовное дело изучено и с утверждением обвинительного акта направлено в суд №2 Есильского района Нур-Султана, для рассмотрения по существу», - резюмировали в ведомстве.