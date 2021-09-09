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    14:08, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Более 100 казахстанцев обманул мошенник, обещая высокий заработок в Норвегии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мошенник завладел денежными средствами казахстанцев, обещая им трудоустройство в Королевстве Норвегия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    «В столичную полицию поступило 123 обращения в отношении директора компании «Ортокласс», который под предлогом оказания услуг по трудоустройству в Королевстве Норвегия завладел денежными средствами граждан. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

    Установлено, что в период с января по апрель 2019 года в разных регионах страны (Нур-Султан, Алматы, Уральск, Тараз) созданы предприятия под общим названием «Ортокласс», осуществляющие трудоустройство лиц в Европе.

    Через социальные сети среди населения распространялась ложная информация, о возможности трудоустройства в Королевстве Норвегия сроком от 3 до 12 месяцев, с заработной платой от 10 до 20 евро в час по туристической визе.

    «Подозреваемый был объявлен в международный розыск. 2 июля был задержан в Санкт-Петербурге РФ и экстрадирован в РК.

    В ходе досудебного расследования его вина была доказана совокупностью собранных доказательств и направлено в прокуратуру района «Есиль» Нур-Султана для проверки законности принятого решения.

    Прокуратурой уголовное дело изучено и с утверждением обвинительного акта направлено в суд №2 Есильского района Нур-Султана, для рассмотрения по существу», - резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Общество Норвегия Правоохранительные органы
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