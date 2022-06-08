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Более 100 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому
8 Июня 2022 10:36

Более 100 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

НУР-СУЛТАН. КАЗИФНОРМ - На 8 июня лечение от КВИ продолжают получать 144 человека (–97+ и 47 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК.

Из них в стационарах находится – 33 пациента, на амбулаторном уровне – 111 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 17 человек.


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