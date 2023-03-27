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    Более 100 кандидатам в депутаты вернут избирательные взносы от ЦИК

    27 Марта 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина сообщила, что из 370 одномандатных кандидатов в Мажилис Парламента РК 104 будет возвращен избирательный взнос, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из 370 одномандатных кандидатов в Мажилис 104 возвратят избирательный взнос. Остальные 266 не набрали положенных не менее 5% голосов избирателей. Избирательный взнос будет возвращен и двум партиям – ОСДП (Общенациональная социал-демократическая партия) и партии Respublica. Партия зеленых «Байтақ» не набрала нужный порог. Остальные партии не вносили избирательный взнос в соответствии со статьей 88 Конституционного закона – это те, которые ранее участвовали на выборах в Мажилис и набрали 5% и более голосов. Они не вносят взнос на следующих выборах», - сказала она.

    Ранее сообщалось, что кандидаты в депутаты по одномандатным округам в Мажилис Парламента должны внести на счет Центральной избирательной комиссии РК взнос в размере 15 минимальных заработных плат или 1 млн 50 тысяч тенге.

    Политические партии, которые выдвинули свои партийные списки до регистрации, после их проверки на соответствие требованиям из средств партий, вносят на избирательный счет ЦИК сумму в размере 15 МЗП – 1,05 млн тенге за каждое лицо, которое включили в список на выборы депутатов Мажилиса РК.

    19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Какие партии прошли в Мажилис можно прочесть здесь. Также в ЦИК озвучили итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным округам.

    Автор:

    Анеля Касымова

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