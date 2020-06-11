Более 100 интернет-мошенничеств зафиксировали с начала года в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее во время карантина участились случаи мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что период карантина, когда большинство горожан начали практиковать дистанционные покупки, возросло количество интернет-мошенничеств. С начала года в Семее зарегистрировано 115 интернет-мошенничеств. 78 из них раскрыты, 37 - в производстве. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела криминальной полиции управления полиции Семея Данияр Казкеев.

В большинстве случаев злоумышленники размещают объявления на различных сайтах и просят пользователей отправить им предоплату. Причем «работают» мошенники и дистанционно – из других городов и стран. Так, 13 фактов интернет-мошенничеств было совершено из Российской Федерации. На момент совершения преступления мошенники выходили на связь с пользователями в основном из Новосибирска и Москвы.

«Мы ведем разъяснительную работу среди населения, чтобы люди не попадались на уловки мошенников. В период ЧП многие находились дома и пользовались онлайн-услугами, чем и воспользовались мошенники. Они подают объявления на популярных сайтах о продаже недвижимости или автомобиля. После чего потенциальным покупателям говорят о том, что они находятся в другом городе и просят отправить предоплату на карточный счет. Просят отправить личные данные: удостоверение личности или банковские данные. Не так давно с банковской карты одной из потерпевших сняли 2 млн 800 тыс. тенге. Потому нужно быть бдительными. Такие преступления, как правило, трудно раскрыть, и ущерб восстанавливается не всегда», – отметил Данияр Казкеев.

В полицейские рассказали, чтобы не попасться на уловку мошенников, при совершении онлайн-покупки, не следует отправлять собеседнику свои личные данные и желательно созвониться с продавцом по видеосвязи и убедиться в наличии товара.