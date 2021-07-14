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    22:38, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Более 100 иностранцев привлекли к ответственности транспортные полицейские

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021» к административной ответственности привлечены 107 иностранцев за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан, из них граждане СНГ- 102, дальнего зарубежья - 5. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

    Как сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин, сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Кызылорда в пассажирском поезде сообщением «Актобе-Алматы» установлен и снят с поезда 31-летний гражданин Республики Узбекистан.

    Транспортными полицейскими в отношении него составлен административный протокол по ч.4 ст.517 КоАП РК « Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения» .

    К. Кобландин отметил, что по решению Специализированного административного суда г. Кызылорда правонарушителю наложен административный штраф в размере 25 МРП.

    Также постановлением суда за пределы Республики Казахстан выдворены 27 иностранца.

    «К административной ответственности по ст. 518 КоАП РК привлечено 22 гражданина Республики Казахстан за неуведомление миграционной службы в течение трех рабочих дней со дня пребывания у них иностранцев», - резюмировал полковник полиции.

    «Водворено в приемник-распределитель три иностранца, граждане СНГ», - добавил он.

    Напомним, что с 5 по 12 июля т.г. проведено ОПМ «Нелегал-2021» с целью выявления лиц незаконно пребывающих в РК пресечения каналов незаконной миграции на участке обслуживания департамента.



    Теги:
    МВД РК Закон и право нелегалы Транспорт
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