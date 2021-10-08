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    18:09, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 100 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжает расти ежесуточное число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 108 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, по-прежнему преобладает число симптомных случаев заболевания – 99. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, наибольшее число инфицированных за сутки выявили в Петропавловске – 31 человек, в Жамбылском и Кызылжарском районах – по 11 человек, в Мамлютском районе – 10 человек.

    В инфекционных стационарах находятся 643 человека. Загруженность – 58%. В тяжелом состоянии 47 пациентов с коронавирусом. В карантинных стационарах находятся 19 человек, загруженность составляет 17%.

    За минувшие сутки COVID-19 стал причиной смерти пятерых североказахстанцев. Общее число летальных исходов достигло 224.

    Регион по распространению коронавируса находится в «красной» зоне. С 9-го октября ужесточаются карантинные ограничения.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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