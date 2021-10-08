Более 100 инфицированных коронавирусом выявили за сутки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжает расти ежесуточное число новых случаев коронавируса. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 108 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, по-прежнему преобладает число симптомных случаев заболевания – 99. По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, наибольшее число инфицированных за сутки выявили в Петропавловске – 31 человек, в Жамбылском и Кызылжарском районах – по 11 человек, в Мамлютском районе – 10 человек.

В инфекционных стационарах находятся 643 человека. Загруженность – 58%. В тяжелом состоянии 47 пациентов с коронавирусом. В карантинных стационарах находятся 19 человек, загруженность составляет 17%.

За минувшие сутки COVID-19 стал причиной смерти пятерых североказахстанцев. Общее число летальных исходов достигло 224.

Регион по распространению коронавируса находится в «красной» зоне. С 9-го октября ужесточаются карантинные ограничения.