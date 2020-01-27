Более 100 граждан эвакуировано военнослужащими Нацгвардии из снежного плена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащими Национальной гвардии с трассы Нур-Султан – Шортанды в ночь с 26 на 27 января эвакуировано 28 человек, среди них четверо детей и одна беременная женщина. Затем из снежного плена были спасены еще 90 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

С двух часов ночи экипаж Национальной гвардии - заместитель командира воинской части 5573 Нацгвардии по технике и вооружению подполковника Самат Аюпов, два водителя, а также три сотрудника департамента по ЧС - эвакуировали на трассе людей, застрявших в снежном плену. По пути в столицу ими было извлечено из снега порядка 20 автомобилей.

«По поручению министра внутренних дел и Главнокомандующего Национальной гвардией мы в экстренном порядке в два часа ночи направились на трассу Нур-Султан – Шортанды на двух высоко проходимых автомобилях «Урал». Был сильный буран, видимость нулевая. Первую машину из снега мы извлекли в 6 часов утра в 15 км от столицы. Передвигаться было сложно. Ехали медленным темпом. Всего от столицы в районе 42 км нами было эвакуировано 28 человек. Буран буквально закрыл их машины. Мы посадили их в один из предназначенных для перевозки личного состава автомобиль «Урал» с подогревом. Напоили водой и обеспечили теплыми вещами», - говорит заместитель командира воинской части 5573 Нацгвардии по технике и вооружению подполковник Самат Аюпов.

На данный момент все эвакуированные граждане прибыли в столицу живыми и здоровыми. После выгрузки возле торгового дома «Рахмет» были переданы родственникам.

В ликвидации последствий сильного снегопада десять военнослужащих Национальной гвардии и две единицы техники были задействованы и на трассе Караганды – Темиртау. На этом участке ими эвакуировано 90 человек, из них четыре ребенка и одна беременная женщина.