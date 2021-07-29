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Более 100 грантов на подготовку медицинских кадров выделят в СКО

29 Июля 2021 13:10
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Более 100 грантов на подготовку медицинских кадров выделят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на подготовку кадров выделят средства из местного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На сайте открытых нормативно-правовых актов размещен проект постановления об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2021 – 2022 учебный год.

Согласно документу, на подготовку кадров с высшим образованием выделяется 50 грантов в трех вузах страны.

В Северо-Казахстанском университете им. М.Козыбаева пять грантов по направлению «педагогические науки», по 10 – на «сельское хозяйство и биоресурсы» и «здравоохранение».

По 10 образовательных грантов на обучение в Казахском агротехническом университете им. С.Сейфуллина по направлению «ветеринария» и Медицинском университете Караганды по направлению «здравоохранение».

На подготовку кадров с послевузовским образованием в медицинском университете Астаны регион выделит 102 образовательных гранта.

«Государственный образовательный заказ в данных учебных заведениях размещается из средств бюджета акимата Северо-Казахстанской области. Обучающиеся по образовательным грантам обучаются за счет бюджетных средств, по окончанию учебного заведения с ними заключается договор с обязательной отработкой в течение 3-х лет», - говорится в документе.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Акимат   #Здравоохранение  
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Автор:

Олеся Жуковень

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