Более 100 грантов на подготовку медицинских кадров выделят в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на подготовку кадров выделят средства из местного бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На сайте открытых нормативно-правовых актов размещен проект постановления об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием на 2021 – 2022 учебный год.
Согласно документу, на подготовку кадров с высшим образованием выделяется 50 грантов в трех вузах страны.
В Северо-Казахстанском университете им. М.Козыбаева пять грантов по направлению «педагогические науки», по 10 – на «сельское хозяйство и биоресурсы» и «здравоохранение».
По 10 образовательных грантов на обучение в Казахском агротехническом университете им. С.Сейфуллина по направлению «ветеринария» и Медицинском университете Караганды по направлению «здравоохранение».
На подготовку кадров с послевузовским образованием в медицинском университете Астаны регион выделит 102 образовательных гранта.
«Государственный образовательный заказ в данных учебных заведениях размещается из средств бюджета акимата Северо-Казахстанской области. Обучающиеся по образовательным грантам обучаются за счет бюджетных средств, по окончанию учебного заведения с ними заключается договор с обязательной отработкой в течение 3-х лет», - говорится в документе.
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