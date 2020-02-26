Более 100 голов скота похитили жители Восточного Казахстана

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане задержана группа лиц, промышлявшая скотокрадством, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полиции сообщили, что в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое жителей станции Жангиз-Тобе, в возрасте 21 и 23 лет, которые на протяжении нескольких месяцев воровали скот на территории города Семей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены места забоя краденного, где изъято несколько десятков туш и шкур мелкого рогатого скота, бирки. Установлено и изъято транспортное средство, на котором злоумышленники совершали преступления и реализовывали похищенное. Установлены лица, причастные к скупке и реализации краденного скота», — пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В полиции отметили, что на сегодняшний день доказана причастность задержанных к 19 эпизодам преступлений. Установлено, что преступной группой похищено более 100 голов МРС. Проверяется причастность к аналогичным преступлениям. В настоящее время подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.По всем фактам проводится досудебное расследование по части 3 статье 188-1 УК РК «Скотокрадство».

Отметим, что за первый день проведения ОПМ «Скотокрад» уже раскрыто 15 ранее совершенных краж скота, в том числе восемь краж прошлых лет.

Продлится оперативно-профилактическое мероприятие до 28 февраля.