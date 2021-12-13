Более 100 фактов незаконной охоты выявлено за 10 дней в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 109 фактов незаконной охоты выявлено в Казахстане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 декабря на территории 12 регионов страны проводится республиканское оперативно–профилактическое мероприятие «Сайгак». Основная его цель - выявление нарушений природоохранного законодательства и незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытие экологических уголовных правонарушений», - сказал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что в ходе ОПМ особое внимание уделяется пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайги, сбыту, приобретению их дериватов и других видов фауны.

Из числа сотрудников полиции и территориальных подразделений Минэкологии и природоохранных органов созданы 203 оперативные группы.

«В ходе операции проверяются охотничьи хозяйства, территории государственных учреждений по охране лесов и животного мира, а также особо охраняемые природные территории. За 10 дней операции выявлено 124 нарушения природоохранного законодательства. В том числе 109 - незаконной охоты, 21- незаконного приобретения или сбыта рогов, провоза продукции сайгаков, 7 - нарушений правил ношения и перевозки охотничьего оружия. Привлечено к административной ответственности 112 правонарушителей природоохранного законодательства», - проинформировал Нурдильда Ораз.







