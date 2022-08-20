Более 100 электронных учебников на одной платформе

Отечественный продукт, который успешно протестирован в разных уголках страны - платформу электронных учебников TopIQ представило издательство «Алматыкітап баспасы» на республиканской августовской конференции педагогов.

Привычные нам рюкзаки с тяжелыми учебниками скоро могут исчезнуть. Им на смену придут цифровые школьные учебники, которые являются самостоятельным мультимедийным средством обучения, а не просто электронной копией бумажного варианта.

В 2021-2022 учебном году платформа TopIQ стала основным инструментом для организации работы с цифровым контентом в более чем 300 школах нашей республики. Благодаря использованию электронных учебников в школах Казахстана, многие учителя – участники проекта – уже отметили рост успеваемости в своих классах по тем предметам, в которых наряду с печатными учебниками, они использовали электронные учебники на web-платформе.

По словам Асимы Рыскулбековой, руководителя департамента цифрового контента издательства «Алматыкiтап баспасы», на платформе TopIQ собраны учебники для всех классов. Электронные книги прошли все экспертизы и полностью одобрены для применения в учебном процессе. В электронных учебниках представлены интерактивные задания для развития творческого мышления, красочные анимации, много аудиоматериала. Сама платформа достаточно легка в использовании, как для педагогов, так и для детей, в том числе и для детей с особыми потребностями. Поэтому проект можно смело назвать инклюзивным.

Несомненным плюсом и для учащихся, и для педагогов является возможность использования на платформе не только учебников текущего года, но и учебников за прошлый год.

В целях расширения сферы применения первой отечественной платформы электронных учебников в декабре 2021 года издательство «Алматыкітап баспасы» объявило республиканский конкурс «LEADER TopIQ». Прием заявок длился 6 месяцев. Было получено более 400 видеоматериалов из 19 регионов страны. Среди участников 28 человек – мужчины-педагоги, 156 – женщины, учащиеся – 24 и студенты – 58 человек. Победителями стали 30 участников из 9 регионов.

Церемония награждения победителей по г. Нур-Султан прошла на августовской конференции.

Победителей конкурса еще из 8 регионов страны также наградят сертификатами и ценными призами.

Цифровые технологии, которые все активнее внедряются во всех сферах, особенно важны для системы образования. И создание платформы электронных учебников TopIQ – это важный шаг в этом направлении.