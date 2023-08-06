Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Более 100 единиц техники устраняют последствия ливня в Астане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Августа 2023, 20:40
Более 100 единиц техники устраняют последствия ливня в Астане Фото: t.me/astana_newss

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – После ливня, который прошел в Астане, на улицах города работает более 100 единиц техники, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в столичном акимате, в связи с прошедшими дождями по городу задействовано более 100 единиц техники: АС машины и мотопомпы. Организацией «Elorda eco system» на постоянной основе ведутся соответствующие мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков: прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка труб, откачка вод. Также ведется строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений.

Проведение данных мероприятий ранее позволило решить проблему с подтоплениями на 201 проблемном участке.

В 2023 году планируется построить 2,5 км магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.



Астана   ЖКХ   Акимат   Видео   Погода   Природа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно