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Более 100 единиц противопожарной техники планируют закупить в Казахстане

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Мая 2023, 19:57
Более 100 единиц противопожарной техники планируют закупить в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На сумму 8,3 млрд тенге закупят более 100 единиц противопожарной техники, тракторной техники и противопожарное оборудование. Об этом заявил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства МЧС РК Ерлан Кутпанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У меня есть данные Министерства по ЧС о том, что в лесных учреждениях, подведомственных акиматам областей, из положенных 391 пожарных авто есть только 255. Это 65% от нормы. Как можно говорить об оснащенности техники, если у нас совершенно другие цифры?», - спросила представитель СМИ.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям признали проблему.

«Да, на сегодняшний день есть такая проблема. В данный момент оснащенность местных исполнительных органов, именно лесных учреждений, составляет в пределах 65% и Комитета лесного хозяйства в пределах 71%. На сегодняшний день выделены финансовые средства в Комитет лесного хозяйства, подведомственным природоохранным учреждениям в пределах 8,3 млрд. Начаты работы по закупу пожарной спецтехники. Будут приобретены более 100 единиц противопожарной техники, тракторной техники и противопожарное оборудование», - прокомментировал замглавы Комитета лесного хозяйства Ерлан Кутпанбаев.

По словам спикера, местными исполнительными органами совместно с МЧС принят комплексный план по развитию гражданской обороны. На ближайшие три года предусмотрены все денежные средства для местных исполнительных органов по доведению нормативов всех материально-технических оснащений.

В ведомстве также добавили, что до конца года будет завершен процесс приобретения противопожарной техники.


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