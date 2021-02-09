РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:05, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 100 единиц оружия конфисковали в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау конфисковано более 100 единиц оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырау завершилось трехдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Қару». Его целью было выявление фактов незаконного хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также реализации оружия и боеприпасов. Было проверено свыше двух тысяч владельцев оружия. В результате выявлено более 100 административных правонарушений, связанных с ненадлежащим хранением оружия. Полицейские конфисковали оружия и привлекли к ответственности их хозяев», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    В ведомстве проинформировали, что в ходе мероприятия в незаконном обороте обнаружено пять незарегистрированных единиц оружия. По ним назначена баллистическая экспертиза.


    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Закон и право Общество Безопасность Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:51
    Аэрофлот возобновляет полеты в Шымкент
    Сегодня, 12:47
    Свыше 163 млн кибератак совершено на госресурсы Казахстана
    Сегодня, 12:40
    Расследование начато сразу же – глава КГА об авиакатастрофе в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!