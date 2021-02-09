Более 100 единиц оружия конфисковали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау конфисковано более 100 единиц оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Атырау завершилось трехдневное оперативно-профилактическое мероприятие «Қару». Его целью было выявление фактов незаконного хранения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также реализации оружия и боеприпасов. Было проверено свыше двух тысяч владельцев оружия. В результате выявлено более 100 административных правонарушений, связанных с ненадлежащим хранением оружия. Полицейские конфисковали оружия и привлекли к ответственности их хозяев», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

В ведомстве проинформировали, что в ходе мероприятия в незаконном обороте обнаружено пять незарегистрированных единиц оружия. По ним назначена баллистическая экспертиза.