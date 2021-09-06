Более 100 единиц незаконно хранящегося оружия изъято в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 109 единиц незаконно хранящегося нарезного, гладкоствольного, травматического или газового огнестрельного оружия изъяли полицейские Казахстана. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» изъято 109 единиц незаконно хранящегося нарезного, гладкоствольного, травматического или газового огнестрельного оружия, выявлено 209 фактов хранения наркотиков.

«Проводились профилактические мероприятия по выявлению лиц, склонных к совершению правонарушений, проверки по месту жительства лиц, состоящих на учетах органов внутренних дел», - добавил Нурдильда Ораз.

В итоге, по данным ведомства, пресечено около 89 тысяч административных правонарушений, в том числе 9 тысяч фактов мелкого хулиганства, 13,5 тысяч – распития спиртных напитков или появления в общественных местах в состоянии опьянения.