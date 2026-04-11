Более 100 должников привлечены к ответственности за неуплату алиментов в Мангистау

Их злостно уклонявшихся от уплаты алиментов 22 лица привлечены к уголовной ответственности, 82 — к административной. По всем фактам у прокуратуры имеются судебные акты.

— Среди привлеченных имеются лица, которые на протяжении длительного времени в целях уклонения от уплаты алиментов сознательно избегали трудоустройства, а также скрывали свои доходы и место работы, — рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

В результате проведенной работы органами прокуратуры взыскано алиментов на сумму 53 млн тенге и защищены права 366 несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что взыскать алименты за рубежом станет проще. Сенат РК ратифицировал два протокола. Также сообщалось, что по данным Генпрокуратуры Казахстана, в розыске находятся 818 человек за неуплату алиментов, из которых 743 — мужчины. Большинство ожидающих алименты — женщины в возрасте от 21 до 49 лет. В 2024 году 717 женщин подали заявления против отцов, которые не выполняли свои обязательства по содержанию детей.