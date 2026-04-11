РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:32, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Более 100 должников привлечены к ответственности за неуплату алиментов в Мангистау

    За первый квартал 2025 года в Мангистауской области к ответственности привлечены 104 должника, злостно уклонявшихся от уплаты алиментов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области. 

    Коллаж: Kazinform

    Их злостно уклонявшихся от уплаты алиментов 22 лица привлечены к уголовной ответственности, 82 — к административной. По всем фактам у прокуратуры имеются судебные акты.

    — Среди привлеченных имеются лица, которые на протяжении длительного времени в целях уклонения от уплаты алиментов сознательно избегали трудоустройства, а также скрывали свои доходы и место работы, — рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

    В результате проведенной работы органами прокуратуры взыскано алиментов на сумму 53 млн тенге и защищены права 366 несовершеннолетних.

    Ранее сообщалось, что взыскать алименты за рубежом станет проще. Сенат РК ратифицировал два протокола. Также сообщалось, что по данным Генпрокуратуры Казахстана, в розыске находятся 818 человек за неуплату алиментов, из которых 743 — мужчины. Большинство ожидающих алименты — женщины в возрасте от 21 до 49 лет. В 2024 году 717 женщин подали заявления против отцов, которые не выполняли свои обязательства по содержанию детей.

     

    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор
    Сейчас читают