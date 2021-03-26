Более 100 детских домов в Казахстане включены в перечень объектов госаудита

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно принятия мер по обеспечению защиты прав детей и их безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения прав и законных интересов детей в республике выстроена система государственного контроля в области защиты прав ребенка. Результаты мониторинга, проведенного рабочей группой Совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan», обсуждены 22 ноября 2019 года на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики Казахстан (далее – Комиссия) с участием местных исполнительных органов. По итогам работы Комиссии местным исполнительным органам даны конкретные рекомендации», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

По его словам, центральными государственными органами, Комиссией обеспечивается контроль за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка.

«Министерствами образования и науки, труда и социальной защиты населения в 2020 году осуществлены проверки 386 организаций образования и 20 детских центров оказания специальных социальных услуг. Кроме того, в 2020 году Генеральной прокуратурой дважды проверены 76 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В текущем году данная работа будет усилена, региональными прокуратурами и органами образования запланированы комплексные проверки 300 детских учреждений», - перечислил Премьер-Министр.

Он также сообщил о том, что 116 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включены Министерством финансов в перечень объектов государственного аудита в части финансовой деятельности.

«Местными исполнительными органами в целях улучшения условий проживания в интернатных учреждениях принимаются меры по укреплению их материально-технической базы, благоустройству, проводятся текущие и капитальные ремонты», - заключил А. Мамин.