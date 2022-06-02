2 Июня 2022 19:19

Более 100 детей родилось 1 июня в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошло чествование новорождённых, родившихся в День защиты детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

«В День защиты детей в акушерских блоках многопрофильных больниц Нур-Султана на свет появилось 107 новорожденных. Число девочек превысило на одного ребенка – 54 девочки и 53 мальчика», - сообщили в пресс-службе акимата.

Своим счастьем и радостью поделилась одна из мам.

«Мне посчастливилось стать мамой во второй раз. Мы назвали нашу дочь Каусар. Роды прошли легко, благодаря чуткому отношению и профессионализму врачей и медперсонала. Выражаю им огромную благодарность», - говорит жительница города Загира Сейтахынкызы.