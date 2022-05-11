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Более 100 детей родились за три праздничных дня в Актау
11 Мая 2022 22:04

Более 100 детей родились за три праздничных дня в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - За три праздничных дня, с 7 по 9 мая, в областном перинатальном центре «Ана мен бала» на свет появилось 74 малыша, в Актауском перинатальном центре - 35 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, 7 мая - в День защитника Отечества в центре «Ана мен бала» родилось 15 мальчиков и 16 девочек. 8 мая на свет появилось 10 мальчиков и девять девочек. 9 мая, в День Победы - 16 мальчиков, а девочек вдвое меньше – восемь.

Вместе с тем, в Актауском городском перинатальном центре за три праздничных дня родились 35 детей, из них 19 мальчиков и 16 девочек.


Автор:
Корреспондент
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