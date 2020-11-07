Более 100 человек во время карантина обнаружили в одном из ночных клубов столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана продолжают выявлять увеселительные заведения, нарушающие карантинные требования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Некоторые астанчане, игнорируя действующие ограничительные меры, продолжают массово посещать увеселительные заведения.

В ходе проверки мобильная группа выявила ряд нарушений.

Так, 6 ноября в 22:50 часов выявлен ночной клуб «Анкара», который осуществлял свою деятельность, не соблюдая графика работы. Более 50 молодых людей отдыхали в заведении, не соблюдая санитарные нормы.

Этой же ночью в 23:30 часов мобильная группа выявила караоке-клуб «Сова». 40 клиентов веселились и пели, забыв о социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических нормах.

Вопреки действующему постановлению санврача, граждане в ночном клубе «Алания» проводили ночь в безудержном веселье. Более 100 молодых людей развлекались под громкую музыку.

Владельцы данных заведений проигнорировали запрет и подвергли опасности здоровье людей. В отношении них собранный материал направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по статье 425 КРКоАП.

Всего за сутки мобильная группа проверила 274 объекта предпринимательства, выявила 25 фактов нарушений карантинного режима.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что безответственное поведение со стороны владельцев заведений и посетителей ведёт к распространению коронавируса. Нарушители карантинного режима будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.