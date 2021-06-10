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    13:30, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 100 человек в Нур-Султане неоднократно нарушали ограничительные меры

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова рассказала о нарушителях карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эпидемиологи неоднократно обращают внимание на нарушение ограничительных мер и карантина амбулаторными больными, и лицами, находящимися в близком контакте, но до сих пор они остаются основными причинами продолжающейся регистрации коронавирусной инфекции», - сказала Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

    По ее словам, с начала внедрения проекта на объектах, работающих по приложению «Ashyq» выявлено 3140 нарушителей домашнего карантина, из них 1436 больных и 1704 контактных лиц, из которых выявлен 101 посетитель, неоднократно нарушивший ограничительные меры, в том числе карантин, с которыми проводится разъяснительная работа по поводу соблюдения режима изоляции.

    «Стоит отметить, что жители с «красным» или «желтым» статусом, перемещаясь по общественным местам мегаполиса, являются разносчиками COVID-19, заражая горожан – с ослабленным иммунитетом, пожилого и детского возрастов, а также других лиц из группы риска. Тем самым «вносят вклад» в ежедневный прирост заболеваемости, увеличивая период нахождения города Нур-Султан в «красной» зоне», - заключила спикер.


    Теги:
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