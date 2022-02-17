Более 100 человек стали жертвами паводков и оползней в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 104 человека стали жертвами проливных дождей и оползней в бразильском городе Петрополис на юго-востоке страны, передает МИА «Казинформ».

По данным правительства штата Рио-де-Жанейро, во вторник за три часа выпало 25,8 сантиметра дождя, что почти столько же, сколько за все предыдущие 30 дней. В результате последовавшего наводнения и оползней были смыты дома и автомобили, расположенные на горных склонах и в низине.

Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро на пресс-конференции заявил, что прошедшие дожди были самыми сильными в регионе с 1932 года.

«Это была ночная трагедия, с редким количеством дождя. За два часа выпало 240 миллиметров. Это был очень необычный дождь», - сообщил он, добавив, что более значительных жертв удалось избежать благодаря системам оповещения и сиренам.

Департамент пожарной охраны и гражданской обороны Рио-де-Жанейро сообщает, что точное количество погибших и пропавших без вести неизвестно. По состоянию на вечер среды обнаружены тела 104 человек, из которых по меньшей мере восемь детей, местонахождение еще более 35 человек оставалось неустановленным, 24 человека были спасены.

В результате наводнения было разрушено по меньшей мере 54 дома. Более 370 жителей, проживающих в зонах риска, были эвакуированы из своих домов и временно размещены в местных школах. Сейчас в городе ведутся восстановительные работы. Мэрия Петрополиса объявила трехдневный траур в связи с трагедией.

Город (муниципалитет) Петрополис, известный как «Императорский город», основан в 19-м веке в качестве летней резиденции бразильских императоров. Благодаря расположению в холмистой местности, характеризуется мягким климатом в летний период. Сегодня численность населения составляет порядка 300 тыс. жителей.

Становление города привлекало жителей из более бедных регионов штата. Агломерация развивалась беспорядочно, многие жители устанавливали дома на горных склонах, которые со временем превратились в плотно застроенные кварталы. Часть жилых построек находится в районах, непригодных для проживания. Из-за вырубки лесов и хаотичных застроек возникли проблемы, связанные с нарушениями дренажных систем. С 2017 года власти приступили к реализации новых планов по предупреждению оползневой угрозы и наводнений.