Более 100 человек спасены с начала года при пожарах и ЧС  в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Восточного Казахстана в преддверии Всемирного дня гражданской обороны, который ежегодно отмечается 1 марта, рассказали о своей нелегкой работе и подвели первые итоги, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве отметили, что важнейшие функции государство, это - надежно обеспечить безопасность людей, оказать им необходимую помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Для этого создана и действует Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Всего с начала 2021 года спасателями департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО уже спасено при пожарах 20 человек и 16 эвакуированы. В целях профилактики пожаров, предотвращения гибели и травмирования на пожарах людей с начала отопительного периода проведено 351 932 обхода для обеспечения безопасности граждан. Основными причинами пожаров в зимний период стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, печей, при монтаже и подключении электрических сетей, неосторожное обращение с огнем.

«Особое внимание уделяется местам проживания наиболее уязвимых социальных групп населения, в домах с печным отоплением. Взяты на учет 13 684 места их проживания. На безвозмездной основе в их домах уже установлено 3068 датчиков, из них 2988 угарного газа, 70 - природного газа и 10 дымовых датчиков», - отметили в ДЧС ВКО.

При этом аварийно-спасательными подразделениями ДЧС в 2021 году уже совершено более 175 выездов, при этом спасено 88 человек, 10 из них дети. А вот с зимних трасс в период заносов эвакуировано 47 человек, оказана помощь 13 автомобилям.

Отметим, что в дежурно-диспетчерской службой по линии «112» принято более 24 тысяч звонков, по линии «101» более 31 тысячи, населению области передано 20 штормовых предупреждений. Сейчас спасатели совместно с местными исполнительными органами активно готовятся к паводковому периоду. Для инструктирования граждан сотрудниками ДЧС ВКО проведено 46 288 обходов домов, владельцам которых разъяснены правила подготовки к половодью.

4-5 марта в ходе республиканского командно-штабного учения «Коктем-2021» будет проверена готовность органов управления и сил гражданской защиты к чрезвычайным ситуациям паводкового периода. В Восточном Казахстане в рамках учений будет проведена техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения области, путем запуска электросирен и перехвата телерадиовещания.





Фото: пресс-служба ДЧС ВКО