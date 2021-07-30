Более 100 человек проживали по паспортам СССР в Восточном Казахстане

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане более 100 человек проживали по паспортам СССР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили что сотрудниками миграционной службы проводится работа по выявлению лиц, проживающих без документов удостоверяющих личность, а также своевременно не обменявшие паспорта СССР 1974 года.

Люди в связи с отсутствием документов удостоверяющих личность ограничены в получении услуг здравоохранения, образования, оформления необходимых пособий и пенсий и не имеют возможности официально трудоустроиться. С начала года с паспортами СССР образца 1974 года выявлены более 100 человек, которые были признаны гражданами Республики Казахстан.

«В отдел полиции Абайского района обратилась 52-летняя уроженка города Семея, в далёкие 80-е она уехала на постоянное место жительство в город Новосибирск Российской Федерации и оформила там паспорт СССР 1974 года. В начале 90-х вернулась в Казахстан, вышла замуж и родила ребенка. До настоящего времени она проживала по паспорту прошлого столетия. Сложность состояла в том, что документ она получала в Российской Федерации и для документирования на удостоверение личности гражданина Республики Казахстан необходимо подтверждение о выдаче паспорта из компетентных органов России», — рассказал начальник ДП ВКО управления миграционной службы Ербол Бекпаев.

Сотрудники миграционной службы запросили необходимые документы из соседнего государства, и 17 июня женщина получила долгожданный казахстанский паспорт.

«Она поблагодарила сотрудников за оказанную помощь в сборе необходимых документов для оформления удостоверения личности. Теперь гражданка может пользоваться всеми государственными услугами наравне с другими казахстанцами», - дополнили в пресс-службе.

Жителям, у которых по каким-либо причинам отсутствуют документы, удостоверяющие личность, рекомендуют обратиться в миграционную службу по месту проживания для оформления удостоверения личности гражданина РК или лица без гражданства.