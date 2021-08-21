Более 100 человек приговорили к общественным работам в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года по учету служб пробации прошло 1 925 осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, 104 человека приговорили к общественным работам. Осужденные, в основном, выполняют работы по благоустройству. Зимой задействованы в уборке снега, летом убирают улицы, парки, скверы, заняты озеленением. В период чрезвычайного положения занимались дезинфекцией остановочных павильонов и подъездов.
«Мелкие хищения, небрежное хранение оружия, незаконная порубка – за эти и некоторые другие преступления и правонарушения, согласно законодательству, предусмотрены исправительные и общественные работы. Контроль, проверка, помощь подучетным и ранее судимым лицам входит в ежедневные обязанности сотрудников службы пробации и участковых инспекторов. Этой категории уделяется особое внимание. Если осужденные уклоняются от общественных работ, то наказание за их проступок ужесточается», - проинформировали в пресс-службе.
Сейчас на учете служб пробации состоят 19 лиц, привлеченных к наказанию в виде общественных работ.
- 28 лидеров проекта Ashyq определили в СКО
- Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
- Восемь интернет-мошенничеств совершил алматинец в СКО
- Какие бесплатные спортивные секции для детей работают в Петропавловске
- Семь автоматических систем фиксируют нарушения на дорогах в Петропавловске
- Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана