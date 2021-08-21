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Более 100 человек приговорили к общественным работам в СКО

21 Августа 2021 17:34
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Более 100 человек приговорили к общественным работам в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года по учету служб пробации прошло 1 925 осужденных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 104 человека приговорили к общественным работам. Осужденные, в основном, выполняют работы по благоустройству. Зимой задействованы в уборке снега, летом убирают улицы, парки, скверы, заняты озеленением. В период чрезвычайного положения занимались дезинфекцией остановочных павильонов и подъездов.

«Мелкие хищения, небрежное хранение оружия, незаконная порубка – за эти и некоторые другие преступления и правонарушения, согласно законодательству, предусмотрены исправительные и общественные работы. Контроль, проверка, помощь подучетным и ранее судимым лицам входит в ежедневные обязанности сотрудников службы пробации и участковых инспекторов. Этой категории уделяется особое внимание. Если осужденные уклоняются от общественных работ, то наказание за их проступок ужесточается», - проинформировали в пресс-службе.

Сейчас на учете служб пробации состоят 19 лиц, привлеченных к наказанию в виде общественных работ.





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#Северо-Казахстанская область   #Пенитенциарная система  
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Автор:

Олеся Жуковень

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