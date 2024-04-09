Более 100 человек получают лечение в зонах подтопления

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева сообщила о медпомощи, оказываемой в зонах подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В 70 задействованных эвакуационных пунктах развернуты медицинские посты, где круглосуточно дежурят врачи, средний медицинский персонал. Задействовано около 300 медицинских работников. В подтопленных регионах на сегодня достаточно запаса лекарств и медицинских изделий. Всего в стационарах, расположенных в зонах подтопления получают лечение 103 человека. Большая часть в Мангистауской и Атырауской областях. Им оказывается медпомощь по таким профилям, как хирургия, травматология, акушерство и гинекология, педиатрия, — сказала Айгерим Уразалиева на брифинге в СЦК.

Как сообщила спикер, по причине угрозы затопления 6 апреля в Бейнеускую центральную районную больницу Мангистауской области из Жылыойской районной больницы передислоцирован 51 пациент. Все они продолжают получать плановую помощь в соответствии с протоколами лечения. В Бейнеу для оказания медицинской помощи из областных стационаров г. Актау командированы дополнительно 8 врачей.



560 человек из числа эвакуированных из зон подтопления имеют различные хронические заболевания. Они также полностью обеспечиваются бесплатными лекарствами по месту нахождения.



В городах Атырау, Кульсары обстановка в части здравоохранения стабильная. За медицинской помощью в связи с паводком граждане не обращались, медорганизации работают в штатном режиме.



В городе Костанай для пострадавших от затоплений развернуто 88 эвакуационных пунктов. Для нуждающихся в медицинской помощи в стационарах города дополнительно развернуто 195 коек.



В Западно-Казахстанской области в связи с угрозой наводнения пациенты, находившиеся на лечении в здании областного кардиологического центра переведены в городскую многопрофильную больницу, где было предоставлено 111 коек. Все 109 пациентов получают лечение.