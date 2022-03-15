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    13:42, 15 Март 2022 | GMT +6

    Более 100 человек лечатся от коронавируса в инфекционных стационарах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 111 человек лечатся от коронавируса в стационарах Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления общественного здоровья города Алматы, за 14 марта в мегаполисе зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 19 случаев с симптомами и 5 без симптомов.

    «Из стационаров выписано - 29, поступило - 11 пациентов. Итого в инфекционных больницах (845 коек) физически находится 111 человек из них 6 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 16 человек», - уточнили в УОЗ.

    На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 181 пациент.

    В Алматы за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 575 человек, вторым компонентом - 1 205 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 года по 14 марта 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 150 685 человек, вторым компонентом - 1 113 505 человек.

    Вакцину Pfizer (Comirnaty) получили 58 947 человек, в том числе беременные - 3 364 человека, кормящие - 12 928, дети и подростки - 42 545.

    Ревакцинацию получили всего 280 995 алматинцев.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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