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Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области

15 Февраля 2022 16:12
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Более 100 человек эвакуировали за сутки на автодорогах в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за сутки с 14 по 15 февраля в пункты обогрева эвакуированы 116 человек, из них 14 детей, в том числе есть дети до года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

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В связи с ухудшением погодных условий на территории Акмолинской области и критической ситуацией на автодорогах на 11 участках автодорог республиканского и 17 областного значения было закрыто движение для всех видов автотранспорта. Для недопущения дорожно-транспортных происшествий силами департамента полиции, ДЧС и дорожными службами сформировано и сопровождено три автоколонны – 148 легковых и 13 грузовых автомашин.

«С блокпостов на закрытых участках автодорог республиканского значения силами ДЧС в пункты обогрева размещено 116 человек, из них 14 детей. Так, только в Жаксынском районе эвакуированы 69 человек, из них 14 детей, в Атбасарском районе – 37 человек, в Бурабайском районе – пять человек, среди которых двое детей, в районе Биржан Сал – четыре человека и в Есильском районе – один человек. Местными исполнительскими органами было организовано горячее питание», – рассказал начальник управления ликвидации и чрезвычайных ситуации ДЧС Акмолинской области Олег Малюк.

Для оказания экстренной медицинской помощи на автодорогах области действуют три трассовых медико-спасательных пункта в Аршалынском, Буландынском и Жаксынском районах, которые в экстренных ситуациях могут использоваться как пункты обогрева.

По словам спасателей, для оперативного реагирования на ЧС зимнего периода подготовлено 370 человек личного состава и 76 автомобилей на шасси повышенной проходимости, которые распределены по подразделениям с учетом наибольшей подверженности чрезвычайным ситуациям.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Жаксынском районе были эвакуированы и размещены в пункт обогрева 28 человек, в Бурабайском районе – пять.


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#Акмолинская область   #Транспорт   #Общество   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Оксана Матасова

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