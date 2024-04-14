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    09:12, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 100 человек эвакуировали из Атбасара

    паводки Атбасар
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    В Атбасарском районе Акмолинской области продолжаются противопаводковые работы. Эвакуировано более 100 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По сообщению пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в Атбасарском районе подтоплено предварительно более 100 домов и 1 школа. За сутки откачено 20500 м³ воды, набрано 2500 и уложено 1500 мешков инертного материала.

    — Эвакуировано 111 людей, из них 10 человек с ограниченными возможностями, одна беременная женщина и 25 детей. Задействовано 123 человека личного состава, местных исполнительных органов и гражданской защиты, — отметил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    В УВП Акмолинской области уточнили, что затоплены оказались 19 улиц города Атбасара и множество объектов. Среди них и общеобразовательная школа № 1. На месте откачкой воды из учебного заведения занимаются двадцать спасателей и пять водооткачивающих машин.

    — Приданными силами, а также местным личным составом органов гражданской защиты производим откачку талых вод. Привлечены силы из городов Кокшету, Тараз, Шымкент, — отметил заместитель начальника госучреждения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области Руслан Базарбаев.

    Между тем, уровень воды в реке Жабай снизился с 5,5 до 5 метров, что свидетельствует о постепенном улучшении обстановки.

    Специалисты Атбасарского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля провели отбор проб воды из систем водоснабжения по улицам города с целью контроля качества питьевой воды, предоставляемой населению в период паводка. Результаты экспертизы, как отметили представители местного акимата, будут обнародованы в ближайшее время. 

    Также ведется восстановление поврежденных уличных дорог города Атбасар и откачка воды из подтопленных дворов.

    Теги:
    Атбасарский район Эвакуация Атбасар Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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