Более 100 больниц для лечения пациентов с КВИ построено в Шанхае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более 100 временных модульных больниц для лечения пациентов с COVID-19 построено в китайском мегаполисе Шанхай. Об этом в ходе пресс-конференции заявила вице-мэр города Цзун Мин, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Более 100 временных модульных больниц для лечения пациентов с COVID-19 на 160 тысяч койко-мест построено в Шанхае.

По словам вице-мэра, в городе также выделены восемь поликлиник с более 8 тысячей койко-мест и прием пациентов с COVID-19 начнется в специальных медучреждениях уже в эти выходные.

С субботы власти Шанхая запустили новый раунд массового тестирования всего населения мегаполиса на ковид для определения дальнейшей политики сдерживания эпидемии в городе.

Несмотря на введенный локдаун в Шанхае, число бессимптомных носителей КВИ последние полторы недели растет стремительными темпами. По официальным данным, за последние сутки (по состоянию на 9 апреля) в Шанхае было выявлено 23,9 тысяч новых бессимптомников и более 1 тысячи подтвержденных случаев COVID-19. C конца марта, когда начался локдаун, в китайском мегаполисе в общей сложности выявлено свыше 158,3 тысяч бессимптомных носителей КВИ.

Новая волна коронавируса охватила 30 из 31 административно-территориальных единиц материкового Китая. По состоянию на 8 апреля в материковом Китае введено в общей сложности 3,29 млрд доз вакцин против коронавируса.

Напомним, вчера Китай обновил суточный максимум по числу заразившихся COVID-19 — более 25 тысяч заболевших.