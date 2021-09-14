Более 100 бесплатных кружков работают во Дворце школьников Шахтинска

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Во Дворце школьников Шахтинска действует более 100 бесплатных кружков. Их посещают также ребята из ближайших населённых пунктов – посёлков Шахан, Долинка, Новодолинский и Северо-Западный. В этом году кружковой работой будут охвачены более двух тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня Дворец школьников – это огромный мир творчества и вдохновения, в стенах которого дети в возрасте от 4 до 18 лет бесплатно посещают секции по интересам. Направлений много: интеллектуально-познавательное, ДПИ, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, эколого-биологическое, научно-техническое, гражданско-патриотическое, туристско-краеведческое, инклюзивное, профориентационное.

Дворец школьников сотрудничает со всеми учебными заведениями Шахтинска.

«Нами проводится серьёзная работа по интеграции дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного образования. Для увеличения охвата детей и подростков дополнительным образованием детские объединения нашего дворца работают на базе детских садов, школ и Шахтинского технологического колледжа», – отметила руководитель Дворца школьников Ирина Шмик.

В дошкольных организациях открыты кружки «Страна Светофория», «Волшебный пластилин», «Цветная палитра», «Тогызкумалак».

В школах реализуется творческий проект «Талисман удачи». Учащиеся после уроков могут посещать различные детские объединения, такие как «Занимательная физика», «Секреты русского языка», «Клуб интеллектуальных игр», «Мастерская творчества» и многие другие.

В декабре 2020 года произошло слияние Детско-юношеского центра и Межшкольного учебно-производственного комбината. В рамках реализации творческого проекта по предпрофильной подготовке «Выбор будущего» школьники 10–11 классов проходят обучение по направлениям «Автодело», «Автослесарь», «Технология приготовления пищи», «Основы медицинских знаний», «Парикмахер-визажист», «Дизайн одежды».

Одновременно с этим во втором корпусе (здание бывшего УПК) начинают свою работу творческие кружки для детей от 12 до 18 лет. Это подростково-молодёжный клуб «Импульс» и студия психодрамы «Живая картина», «Мир кукол» и «Вкусная кухня», «Мастерская игр» и Клуб волонтёров. А на базе главного корпуса открывается медиастудия Media Stream, кружок «Мастерская слова» (по обучению скорочтению) и «Пение с домброй», литературно-театральная студия «АРТиШОК» и др.

Больше трёх лет назад во Дворце школьников начал свою работу техноцентр «Кемеңгер». Здесь действует несколько лабораторий, Школа робототехники, кабинет радиоэлектронного конструирования, Клуб интеллектуальных игр и многое другое.

На базе туристического объединения «Юный горный спасатель» продолжает работу кружок «Следопыт» и открывается клуб «Следопыт-спасатель».

Большое внимание уделяется детям с особыми образовательными потребностями.

«Для ребят этой категории мы проводим занятия в клубе «Особый ребёнок», а также на базе специальной школы-интерната работают различные детские объединения: «Фантазийки», «Краски радуги», «Весёлые нотки», «Домашний парикмахер». Открыта группа по обучению национальной игре тогызкумалак детей с нарушением опорно-двигательного аппарата», – рассказывает Ирина Шмик.

Преподаватели Дворца школьников делают всё возможное, чтобы заинтересовать и увлечь детей.

«Наши квалифицированные педагоги – неисправимые романтики, увлечённые люди, настоящие энтузиасты. Они готовы к постоянному методическому и профессиональному росту», – отмечает руководитель Дворца школьников.

Запись детей в кружки и творческие объединения на новый учебный год проходит через онлайн-портал Mindal.



