Более 100 автомобилей из Армении поставили на казахстанский учет в первый день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня текущего года начата регистрация транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан из Республики Армения. В первый день на казахстанский учет поставлено 105 автомобилей, передает корреспондент Polisia.kz.

Регистрация проводилась оперативно и граждане в короткие сроки получали «казахстанские» техпаспорт и номера. Наибольшую активность проявили жители Атырауской и Мангистауской областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Автовладельцы выражают благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за открытый диалог и решение проблемного вопроса в интересах граждан.

«Благодарим за то, что государство пошло навстречу населению. Мы по незнанию привезли машину, столько было волнений и переживаний у нас. Огромная благодарность, что решили этот вопрос, и практически за 12 тысяч оформили машину. Спасибо большое!» – сказал житель Актюбинской области после получения государственного регистрационного номерного знака.

«Получил желанный номер. Большое спасибо Правительству за такое решение. Много было споров и диалогов, но решили. Будем под казахстанским флагом, под номером 01, так как я житель столицы. Заплатил только за техпаспорт и номер», – поделился своим мнением житель города Нур-Султан.

«Парни, я оформил. Спасибо большое! Теперь, думаю, безо всяких проблем будем ездить. Были переживания по этому поводу. Но теперь все разрешилось, за что очень благодарен», – записал видеообращение автовладелец.

Для удобства граждан по возникающим вопросам во всех спецЦОНах и колл-центрах сотрудники административной полиции проводят консультации. Чаще всего граждане просят разъяснить порядок получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства на переоборудованные автомобили. В соответствии с законодательством этот документ выдается испытательными лабораториями, аккредитованными Министерством торговли и интеграции.

Гражданам Казахстана, которые приобрели автомобили в Армении, для их регистрации в Республике Казахстан необходимо обратиться в спецЦОНы до 1 сентября 2020 года, представив удостоверение личности; техпаспорт с заверенным переводом на государственном или русском языках; госномера на транспортное средство; квитанции об оплате госпошлин (за госномер – 7 778 тенге, за техпаспорт – 3 473 тенге и сбор за регистрацию – 695 тенге).

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 24 января 2020 года на расширенном заседании Правительства, отметил, что в стране есть проблема с автомобилями, ввезенными из стран Евразийского экономического союза, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Глава государства поручил в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

20 мая 2020 года Правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами РК отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения. Согласно постановлению Министерству внутренних дел до 1 сентября 2020 года необходимо принять меры по регистрации транспортных средств с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в РК до 1 февраля 2020 года, с уплатой сбора за государственную регистрацию.



