Более 100 авто могли завезти из РФ с поддельными документами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 100 машин из предоставленного списка МВД России никогда не были зарегистрированы в РК. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эту работу на самом деле ведем с августа текущего года. Сначала провели разъяснительную работу в семи приграничных регионах по всем въезжающим транспортным средствам. Проводили разъяснительную работу, уведомляли граждан о том, что необходимо зарегистрировать данные транспортные средства. После чего начали проводить работу в приграничных регионах, было выявлено много машин, которые эксплуатировались на территории РК по поддельным российским номерам и регистрационным документам. По каждому такому автомобилю при наличии сомнений отправляли запрос в Министерство внутренних дел России», -пояснил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

По его словам, от МВД РФ поступила информация о том, что более 100 машин из представленного списка не были никогда зарегистрированы в РК.

«Сейчас владельцы автомашин устанавливаются, они будут задержаны, а машины водворены на штрафную стоянку, так как предполагается, что есть состав уголовного правонарушения, связанного с подделкой документов», - пояснил Серик Тусипов.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.











