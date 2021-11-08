+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -5 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 100 авто могли завезти из РФ с поддельными документами

8 Ноября 2021 21:46
Поделиться:
Более 100 авто могли завезти из РФ с поддельными документами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 100 машин из предоставленного списка МВД России никогда не были зарегистрированы в РК. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
20 % нарушений совершается водителями авто с иностранной регистрацией - МВД РК Исключений в законе не предусмотрено - МВД о регистрации авто с российскими номерами Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД

«Эту работу на самом деле ведем с августа текущего года. Сначала провели разъяснительную работу в семи приграничных регионах по всем въезжающим транспортным средствам. Проводили разъяснительную работу, уведомляли граждан о том, что необходимо зарегистрировать данные транспортные средства. После чего начали проводить работу в приграничных регионах, было выявлено много машин, которые эксплуатировались на территории РК по поддельным российским номерам и регистрационным документам. По каждому такому автомобилю при наличии сомнений отправляли запрос в Министерство внутренних дел России», -пояснил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК.

По его словам, от МВД РФ поступила информация о том, что более 100 машин из представленного списка не были никогда зарегистрированы в РК.

«Сейчас владельцы автомашин устанавливаются, они будут задержаны, а машины водворены на штрафную стоянку, так как предполагается, что есть состав уголовного правонарушения, связанного с подделкой документов», - пояснил Серик Тусипов.

Напомним, ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК сообщил о том, что 88 тысяч автомашин с российскими номерами, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации. Серик Тусипов также прокомментировал обращение владельцев авто с российскими номерами о том, что регистрациям обходится для них дорого и разъяснил алгоритм регистрации авто с иностранными номерами.





Подписывайтесь на наш канал:

#Россия   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Как проведут интеграцию баз данных МВД РК и МВД РФ по регистрации транспортных средств
20 % нарушений совершается водителями авто с иностранной регистрацией - МВД РК
Исключений в законе не предусмотрено - МВД о регистрации авто с российскими номерами
Праворульные авто запрещены к регистрации в РК - МВД
Популярное
1 Зарплату повысят полицейским в Казахстане
2 Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
3 При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
4 Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
5 Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
6 1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Читайте также
Алгоритм регистрации авто с иностранными номерами разъяснили в МВД РК
В каких случаях водитель авто с российским номером может отстоять право на транспортное средство
Зарплату повысят полицейским в Казахстане
Теперь участковые будут обладать еще большим правом – глава МВД РК
При каких условиях Геннадий Головкин может стать абсолютным чемпионом мира
Коронавирус в Казахстане: еще одна область перешла в «зеленую» зону
Около 10 млн тенге украли мужчины у своего свата в Туркестанской области
1031 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив