Более 100 авиаспециалистов выпустил Военный институт в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе, в парке имени Первого Президента, состоялся торжественный выпуск молодых лейтенантов авиаторов Военного института сил воздушной обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

104 авиационных специалиста направятся служить в части сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. В числе выпускников 10 представителей Кыргызстана и Таджикистана, которые обучились в вузе по программе ОДКБ.





В течение 4 лет курсанты обучались военному делу, осваивали авиационные специальности, развивали физическую выносливость. Они прошли летную практику и войсковую стажировку в авиационных частях военно-воздушных сил, обрели практические навыки летной и технической эксплуатации авиационной техники. Сложность конструкции современных боевых самолетов и вертолетов требует от военного летчика глубоких инженерных знаний. Поэтому будущих летчиков обучают в институте не только пилотированию, самолётовождению, ведению воздушного боя, но и умению грамотно эксплуатировать все системы летательных аппаратов.





С окончанием вуза лейтенантов поздравил аким области Ондасын Уразалин.

«Военный институт сил воздушной обороны является единственным вузом в Центральной Азии, который готовит авиационных специалистов. Сегодня военно-воздушные силы нашей страны и ряда дружественных стран получили пополнение - к ним придут выпускники ВИСВО имени Талгата Бигельдинова. За 22 года работы этот институт выпустил около 3 тысяч специалистов», - сказал аким области.





104 выпускникам Военного института Сил воздушной обороны приказом министра обороны РК было присвоено первичное звание младшего офицерского состава «лейтенант». В торжественной обстановке состоялась церемония вручения дипломов о высшем образовании с нагрудными знаками.





Затем прошла церемония прощания с флагом и первый лейтенантский вальс, который выпускники станцевали в парах со своими женами и невестами.







