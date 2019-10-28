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Более 100 авиаспециалистов выпустил Военный институт в Актобе

28 Октября 2019 14:46
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Более 100 авиаспециалистов выпустил Военный институт в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актобе, в парке имени Первого Президента, состоялся торжественный выпуск молодых лейтенантов авиаторов Военного института сил воздушной обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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104 авиационных специалиста направятся служить в части сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан. В числе выпускников 10 представителей Кыргызстана и Таджикистана, которые обучились в вузе по программе ОДКБ.


В течение 4 лет курсанты обучались военному делу, осваивали авиационные специальности, развивали физическую выносливость. Они прошли летную практику и войсковую стажировку в авиационных частях военно-воздушных сил, обрели практические навыки летной и технической эксплуатации авиационной техники. Сложность конструкции современных боевых самолетов и вертолетов требует от военного летчика глубоких инженерных знаний. Поэтому будущих летчиков обучают в институте не только пилотированию, самолётовождению, ведению воздушного боя, но и умению грамотно эксплуатировать все системы летательных аппаратов.


С окончанием вуза лейтенантов поздравил аким области Ондасын Уразалин.

«Военный институт сил воздушной обороны является единственным вузом в Центральной Азии, который готовит авиационных специалистов. Сегодня военно-воздушные силы нашей страны и ряда дружественных стран получили пополнение - к ним придут выпускники ВИСВО имени Талгата Бигельдинова. За 22 года работы этот институт выпустил около 3 тысяч специалистов», - сказал аким области.


104 выпускникам Военного института Сил воздушной обороны приказом министра обороны РК было присвоено первичное звание младшего офицерского состава «лейтенант». В торжественной обстановке состоялась церемония вручения дипломов о высшем образовании с нагрудными знаками.


Затем прошла церемония прощания с флагом и первый лейтенантский вальс, который выпускники станцевали в парах со своими женами и невестами.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Образование, Вузы, Армия,
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Автор:

Самал Ендибаева

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