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Более 100 ассенизаторских машин откачивают талую воду с улиц столицы
9 Февраля 2020 17:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 100 ассенизаторских машин откачивают талую воду с улиц столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Instagram акимата столицы.
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Резкое потепление в столице привело к быстрому таянию снега. И на улицах города скопились талые воды. В социальных сетях распространяются видео с дорогами, оказавшимися в плену вод. Пользователи соцсети нарекли столицу «зимней Венецией».
В свою очередь в акимате Нур-Султана сообщили, что в настоящее время в городе для откачки воды задействовано свыше 100 ассенизаторских машин.
Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Акимат, Паводок,
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