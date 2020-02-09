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Более 100 ассенизаторских машин откачивают талую воду с улиц столицы

9 Февраля 2020 17:03
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Более 100 ассенизаторских машин откачивают талую воду с улиц столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 100 ассенизаторских машин откачивают талую воду с улиц столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Instagram акимата столицы.

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Резкое потепление в столице привело к быстрому таянию снега. И на улицах города скопились талые воды. В социальных сетях распространяются видео с дорогами, оказавшимися в плену вод. Пользователи соцсети нарекли столицу «зимней Венецией».

В свою очередь в акимате Нур-Султана сообщили, что в настоящее время в городе для откачки воды задействовано свыше 100 ассенизаторских машин.



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Ключевые слова: Нур-Султан, ЖКХ, Акимат, Паводок,
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Багдат Хасенова

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