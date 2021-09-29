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Более 10 тысяч зрителей побывали на концертах карагандинского оркестра в Турции

Автор:  
Агата Мухамеджанова
29 Сентября 2021, 20:17
Более 10 тысяч зрителей побывали на концертах карагандинского оркестра в Турции

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинский оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета с 16 по 27 сентября был на гастролях в Турции. Более чем 10 тысячам зрителей домбра и кобыз «рассказали» историю Великой степи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На творческое турне наших музыкантов пригласили в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и Всемирного малого курултая казахов.

«Мы приняли участие в курултае, а также дали концерты в городах Алания, Анталья, Хатай, Газиантеп, Стамбул и Конья. Концерты нашего оркестра в общей сложности посмотрели более 10 тысяч зрителей Турции. В Хатае, где готовятся к открытию ЭКСПО, посчастливилось первыми опробовать зал амфитеатра, хотя там еще идут строительные работы. Нам поступило предложение выступить и на открытии ЭКСПО. Но это пока только в планах», – говорит руководитель Карагандинского концертного объединения имени К. Байжанова Талгат Идрисов.

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Многих турецких зрителей приятно удивило звучание казахских народных инструментов. Концертная программа оркестра на гастролях была разнообразной.

«Мы играли кюи Даулеткерея, Курмангазы, Таттимбета, Махамбета, а также современные песни Тлендиева. Также исполняли и произведения известных турецких композиторов, попурри на турецкие песни. Зрителям очень понравилось, они подпевали и танцевали», – рассказал Ерлан Бактыгерей, дирижер академического оркестра казахских народных инструментов имени Таттимбета.

Ну а сейчас коллектив готовится к открытию в октябре нового концертного сезона, на котором прозвучат произведения казахских и русских классиков, а также песни из программы гастролей.

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Карагандинская область   Культура   Турция  
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