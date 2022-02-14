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Более 10 тысяч жителей Костанайской области получили вакцину Pfizer
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе заседания штаба аким области заслушал руководителей областных управлений здравоохранения и образования.
«Загруженность инфекционных коек составляет 34,6%. На лечении находятся 468 человек. Вакцинацию первым компонентом прошли 355 075 человек, что касается второго компонента, то его получили 338 252 человека. Ревакцинировано 89 610 человек, работа в данном направлении продолжается, - сообщил аким области. — Также в регионе продолжается вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков, вакцину Pfizer получили 10 101 человек».
Вакцинация детей также организована в трёх медицинских кабинетах школ Костаная. Работа по открытию кабинетов в школах продолжается.
«Отмечу, что прививочные пункты в школах полностью соответствуют требованиям санитарных правил, имеются активные термоконтейнеры рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой»,- добавил А. Мухамбетов.
По итогам заседаниям акимам регионов поручено активизировать работу по вакцинации, а также продолжить информационно-разъяснительную работу по вакцинации и ревакцинации.
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