+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -1 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 10 тысяч жителей Костанайской области получили вакцину Pfizer

14 Февраля 2022 13:28
Поделиться:
Более 10 тысяч жителей Костанайской области получили вакцину Pfizer

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Самые распространенные болезни у школьников назвали врачи Алматинской области
Вторую неделю темп прироста КВИ снижается в Алматинской области Айжан Есмагамбетову назначили вице-министром здравоохранения — главным госсанврачом РК Какие вакцины доступны в Казахстане

В ходе заседания штаба аким области заслушал руководителей областных управлений здравоохранения и образования.

«Загруженность инфекционных коек составляет 34,6%. На лечении находятся 468 человек. Вакцинацию первым компонентом прошли 355 075 человек, что касается второго компонента, то его получили 338 252 человека. Ревакцинировано 89 610 человек, работа в данном направлении продолжается, - сообщил аким области. — Также в регионе продолжается вакцинация беременных и кормящих женщин, детей и подростков, вакцину Pfizer получили 10 101 человек».

Вакцинация детей также организована в трёх медицинских кабинетах школ Костаная. Работа по открытию кабинетов в школах продолжается.

«Отмечу, что прививочные пункты в школах полностью соответствуют требованиям санитарных правил, имеются активные термоконтейнеры рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой»,- добавил А. Мухамбетов.

По итогам заседаниям акимам регионов поручено активизировать работу по вакцинации, а также продолжить информационно-разъяснительную работу по вакцинации и ревакцинации.

Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Самые распространенные болезни у школьников назвали врачи Алматинской области
Вторую неделю темп прироста КВИ снижается в Алматинской области
Айжан Есмагамбетову назначили вице-министром здравоохранения — главным госсанврачом РК
Какие вакцины доступны в Казахстане
Популярное
1 Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
2 Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
3 Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
4 Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022
5 1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
6 Казахстан и Узбекистан обсудили возобновление железнодорожного сообщения
Читайте также
Поставку миллиона доз вакцины Pfizer рассматривает Минздрав РК
Самые распространенные болезни у школьников назвали врачи Алматинской области
Поклонница Димаша из Индонезии сшила казахский национальный костюм
Казахстанец увеличил свои призовые после исторического достижения на Олимпиаде
Казахстанец забрал солидный бонус за лучший бой вечера на турнире UFC
Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде-2022
1311 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Казахстан и Узбекистан обсудили возобновление железнодорожного сообщения
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив