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Более 10 тысяч жителей Карагандинской области получат помощь от фонда Birgemiz

Автор:  
Агата Мухамеджанова
19 Октября 2020, 15:10
Более 10 тысяч жителей Карагандинской области получат помощь от фонда Birgemiz

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках пятой волны акции #Bizbirgemiz материальную помощь получат 10 742 жителя Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По поручению Нурсултана Назарбаева единовременная выплата в размере 50 тысяч тенге начисляется социально уязвимым слоям населения 23 городов Казахстана, наиболее пострадавших от коронавируса. Всего с начала пандемии фондом оказана помощь 57 729 гражданам на 2 млрд 887 млн тенге.

В Карагандинской области по 50 тысяч тенге единоразово получат жители таких городов, как Караганда, Темиртау, Балхаш и Жезказган. Она предоставляется следующим категориям населения:

- малообеспеченные многодетные семьи;

- нуждающиеся инвалиды;

- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

- пенсионеры по возрасту, получающие минимальную пенсию и входящие в список социально уязвимых слоев населения;

- дети-сироты (круглые сироты и дети, потерявшие одного из кормильцев);

- участники Великой Отечественной войны и инвалиды, приравненные к ним;

- труженики тыла.

Единовременная выплата назначается вышеуказанным категориям граждан, ранее не получавшим помощи от фонда Birgemiz. Она будет начисляться автоматически. Регистрироваться, собирать документы не нужно: деньги поступят на карточные счета с СМС-уведомлением от имени фонда и партии Nur Otan.


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