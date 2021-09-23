Более 10 тысяч владельцев оружия проверили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 10 тысяч владельцев оружия проверены по месту жительства павлодарскими полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Работа по предупреждению преступлений с использованием оружия находится на постоянном контроле руководства департамента полиции Павлодарской области. Полицейские регулярно проводят проверки с целью вовремя выявить и предупредить правонарушения и преступления по этой линии.

«За текущий год сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 123 единицы незарегистрированного оружия. По месту жительства проверено 10814 индивидуальных владельцев оружия, у которых выявлено 646 административных правонарушений. За нарушение правил хранения, использование или перевозки гражданского, служебного оружия, патронов к нему понесли ответственность 487 владельцев оружия. За нарушение порядка регистрации (перерегистрации) гражданского и служебного оружия либо порядка постановки его на учет возбуждено 159 производств. За незаконные приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение, перевозку физическими и юридическими лицами оружия наказано 84 владельца», – сообщил начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Нуржан Танатаров.

Стражи порядка отметили, что при проверке владельцев оружия проводится беседа профилактического характера о требованиях законодательства Республики Казахстан по хранению и использованию гражданского оружия. Как показывает практика, зачастую при проверке у многих не работает сигнализация, установленная в сейфах по хранению гражданского оружия. Таких владельцев-нарушителей привлекают по статье 484 КРКоАП, с наложением штрафа в размере 10 МРП.

Полиция напоминает: граждане, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.