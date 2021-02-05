Более 10 тысяч спасателей готовит МЧС для борьбы с паводками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев рассказал о работе по подготовке сотрудников и техники к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений. Это свыше 10 тысяч сотрудников, 1 880 единиц техники, 22 вертолета, 308 плавсредств и около 1000 мотопомп. В постоянной готовности находятся воздушные суда АО «Казавиаспас» на случай оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

Также, по его словам, в воинских частях гражданской обороны МЧС подготовлены 3 палаточных лагеря на 1000 человек каждый.

«Проработаны вопросы оповещения населения (подготовка системы оповещения, перехват телерадиовещания, рассылка СМС-сообщений, использование интернет-ресурсов. привлечение патрульных полицейских машины). Совместно с Комитетом по водным ресурсам и Казгидромет выработан совместный план действий по обмену оперативной информацией, для принятия своевременных управленческих решений», - заключил спикер.