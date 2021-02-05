Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Более 10 тысяч спасателей готовит МЧС для борьбы с паводками

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Февраля 2021, 17:09
Более 10 тысяч спасателей готовит МЧС для борьбы с паводками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев рассказал о работе по подготовке сотрудников и техники к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для реагирования на возможное осложнение паводковой обстановки создана группировка сил и средств аварийно-спасательных подразделений. Это свыше 10 тысяч сотрудников, 1 880 единиц техники, 22 вертолета, 308 плавсредств и около 1000 мотопомп. В постоянной готовности находятся воздушные суда АО «Казавиаспас» на случай оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения», - сказал Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК.

Также, по его словам, в воинских частях гражданской обороны МЧС подготовлены 3 палаточных лагеря на 1000 человек каждый.

«Проработаны вопросы оповещения населения (подготовка системы оповещения, перехват телерадиовещания, рассылка СМС-сообщений, использование интернет-ресурсов. привлечение патрульных полицейских машины). Совместно с Комитетом по водным ресурсам и Казгидромет выработан совместный план действий по обмену оперативной информацией, для принятия своевременных управленческих решений», - заключил спикер.


Паводок   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области