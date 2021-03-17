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Более 10 тысяч школьников заболели COVID-19 с начала учебного года в РК

17 Марта 2021 17:08
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Более 10 тысяч школьников заболели COVID-19 с начала учебного года в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил о том, что всего с начала года коронавирусом заболело более 10 тысяч школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К сожалению, продолжается регистрация случаев коронавируса среди учащихся. Всего с начала учебного года заболело более 10 тысяч школьников. Из них 3324 – дети, обучающиеся в режиме оффлайн. В настоящее время карантинные меры применяются дифференцировано с учетом заболеваемости в регионах и в отдельно взятой школе», - отметил главный государственный санитарный врач Казахстана.

По его словам, в целом общее количество заболевших в Казахстане не превышает 0,2 % учащихся.

Ранее Ерлан Киясов сообщал о том, сколько пассажиров прибыло в страну авиарейсом и через автомобильные пункты пропуска и сколько из них протестировано. Также он проинформировал , что новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено.


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#Образование   #Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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