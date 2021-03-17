Более 10 тысяч школьников заболели COVID-19 с начала учебного года в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил о том, что всего с начала года коронавирусом заболело более 10 тысяч школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, продолжается регистрация случаев коронавируса среди учащихся. Всего с начала учебного года заболело более 10 тысяч школьников. Из них 3324 – дети, обучающиеся в режиме оффлайн. В настоящее время карантинные меры применяются дифференцировано с учетом заболеваемости в регионах и в отдельно взятой школе», - отметил главный государственный санитарный врач Казахстана.

По его словам, в целом общее количество заболевших в Казахстане не превышает 0,2 % учащихся.

Ранее Ерлан Киясов сообщал о том, сколько пассажиров прибыло в страну авиарейсом и через автомобильные пункты пропуска и сколько из них протестировано. Также он проинформировал , что новых штаммов коронавируса на территории Казахстана не выявлено.