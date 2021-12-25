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Более 10 тысяч рабочих мест создали в рамках Дорожной карты занятости в Казахстане

25 Декабря 2021 10:06
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Более 10 тысяч рабочих мест создали в рамках Дорожной карты занятости в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 декабря 2021 года в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (далее – ДКЗ) создано 10,1 тыс. рабочих мест со средней заработной платой более 91 тыс. тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РК, передает МИА «Казинформ».

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Проекты ДКЗ разделены на 4 основных направления:

– повышение качества жизни населения;

– повышение доступности финансирования для МСБ;

– развитие агропромышленного комплекса;

– развитие бизнеса в регионах.

На текущий момент в рамках ДКЗ строительные работы ведутся на 248 инфраструктурных проектах, еще 2 находятся на начальном этапе реализации. По проектам регионами осуществлены 485 мониторинговых проверок.

«При этом 27 проектов (1 - в Нур-Султане, 6 - в Шымкенте, 1 - в Атырауской, 2 - в Костанайской и 17 - в Жамбылской областях) уже завершены, что позволило создать 302 постоянных рабочих места (в Костанайской области – 103, в Нур-Султане – 125, в Шымкенте – 13, в Жамбылской области – 61).

Кроме того, в рамках второго направления ДКЗ для открытия или развития своего дела было выдано 667 микрокредитов на общую сумму более 3,7 млрд тенге.

В рамках развития агропромышленного комплекса на заседании МВК утвержден перечень из 40 инвестиционных проектов на общую сумму 100 млрд тенге. На сегодняшний день осуществлено финансирование 7 инвестиционных проектов на сумму 4,3 млрд тенге», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в рамках ДКЗ в 2021 году по всем направлениям будет создано около 42,5 тыс. рабочих мест, из которых более 28,8 тыс. будут постоянными.

Казахстанцы, ищущие работу, могут участвовать в реализации инфраструктурных проектов в рамках ДКЗ путем обращения в центры занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства.

Центры занятости населения осуществляют подбор специалистов необходимой квалификации из числа зарегистрированных в органах занятости в качестве лиц, ищущих работу, безработных, а также высвобождаемых лиц, лиц, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, студентов, включая лиц с временной регистрацией, и направляют работодателю-подрядчику, реализующему инфраструктурный проект.

«При трудоустройстве на инфраструктурные проекты через ЦЗН приоритет отдается безработной молодежи, молодежи категории NEET, а также студентам в работах, не причиняющих вреда здоровью и не нарушающих процесса обучения.

ЦЗН в случае необходимости обеспечивает переподготовку кадров по заявкам работодателя-подрядчика/субподрядчика для выполнения соответствующих работ с гарантией трудоустройства на инфраструктурный проект.

Размер заработной платы, трудоустроенных по направлениям ЦЗН устанавливается на уровне не менее двух минимальных размеров заработной платы (85 тыс. тенге) с учетом налогов, социальных платежей и компенсации за неиспользованный трудовой отпуск без учета выплат по экологическим надбавкам», - объяснили в Минтруда.


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#Минтруда РК   #Занятость   #Общество   #Молодежь   #Дорожная карта   #Трудоустройство  
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