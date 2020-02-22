Более 10 тысяч публикаций об АСП вышло в СМИ и в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о проводимой государством работе по информирования населения и проведению обучения работников центров занятости населения по новым подходам адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года проведена модернизация ACП, соответствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения», принятый 26 декабря 2019 года № 287, вступил в силу с 1 января 2020 года. В его реализацию приняты необходимые подзаконные акты на уровне решений Правительства. В целях информирования населения о новых подходах АСП создан ряд видеороликов, которые транслируются на республиканских телеканалах «Қазақстан», «Хабар 24» и используются кабельными операторами», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также сообщил, что в местах массового скопления людей транслируются видеоролики, распространены буклеты.

«Ведется SMM кампания. В СМИ и социальных сетях вышло 14 тысяч публикаций. Открыты страницы в Facebook, Instagram, ВКонтакте, предусмотрена обратная связь с подписчиками. В результате 3,9 млн. просмотров, около 41,5 тыс. подписчиков, 3,2 тыс. обращений, на которые полностью даны ответы. Также, в целях повышения квалификации сотрудников центров занятости населения с ноября по декабрь 2019 года проведены обучения среди сотрудников областных управлений координации и социальных программ, районных отделов занятости и социальных программ, Центров занятости населения в режиме видеоконференцсвязи с охватом более 2 400 сотрудников, разработаны методические рекомендации (алгоритм пошаговых действий сотрудников ЦЗН и ЦОН при возникновении спорных вопросов в форме «ситуация – действие») с разъяснением новых подходов предоставления АСП», - отметил заместитель Премьера.

Кроме того, по его словам, с января текущего года в рамках нового подхода поддержки многодетных и малообеспеченных семей на еженедельной основе Министерством труда и социальной защиты населения РК проводятся онлайн-обучения сотрудников уполномоченных органов в разрезе областей, городов, районов и сельских округов по утвержденному графику.

«На сегодня обучением охвачены представители 11 регионов (Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Жамбылской, Атырауской, Актюбинской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и гг. Шымкент и Алматы). На этой площадке в оперативном режиме предоставляются исчерпывающие ответы на вопросы, возникающие при оказании АСП», - заключил Е. Тугжанов.