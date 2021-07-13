Более 10 тысяч правонарушений выявили в столице благодаря видеонаблюдению

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посредством круглосуточного наблюдения по камерам видеонаблюдения за первое полугодие текущего года ситуационным центром iKOMEK выявлено 10 128 различных правонарушений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В iKOMEK интегрировано более 16 000 камер видеонаблюдения, которые расположены в местах общественного скопления людей, такие как парки, скверы, мечети, автобусные остановки, вокзалы и т.п. Для обеспечения более эффективной координации и централизованного мониторинга за безопасностью в центре располагаются сотрудники департамента полиции города Нур-Султан.

Ведется активная работа по выявлению несанкционированных свалок. Совместно с отделом экологической полиции ДП города выявлено более 30 фактов вывоза мусора на стихийные свалки, которые негативно отражаются на экологии столицы.

Совместно с департаментом полиции по городу Нур-Султан, с начала года выявлено и оформлено более 1 500 административных правонарушений на сумму более 22,8 млн тенге.

Кроме того, ситуационный центр iKOMEK оказал содействие в раскрытии 76 уголовных преступлений.

Также, операторами через городскую систему видеонаблюдения посезонно выявляются факты несвоевременно убранного снега, подтопления воды во время паводков и дождей, открытые колодцы и другие инциденты в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Все выявленные моменты оперативно отрабатываются с городскими коммунальными службами.

«С начала года операторами видеонаблюдения iKOMEK выявлено 5 830 фактов нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подтопление, скопление снега, скопление мусора, колодцы (открытые, провал, нестандартный), благоустройства (освещение, тротуар, асфальт, стекло) ПДД (неправильная парковка автомашины) и т.д.», – рассказала руководитель городского центра iKOMEK Жаннат Дубирова.

Обратиться в центр iKOMEK можно следующими способами:

1. Официальный сайт акимата: astana.gov.kz

2. Чат-бот Telegram (t.me/nursultanikomek109_bot);

3. Мобильное приложение iKOMEK109 (PlayMarket/AppStore);

4. Мобильное приложение Smart Astana (PlayMarket/AppStore).