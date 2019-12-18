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16.12.2019 21:05
Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в столице
18 Декабря 2019 08:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В уборке снега 17 декабря задействовали 851 единицу специальной техники и 1 673 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.
Новости по теме283 единиц снегоочистительной техники готовы к зимнему сезону в Атырау На уборку снега в Нур-Султане вышел 1431 дорожный рабочий Первый снег выпал в Таразе
В ночь с 17 на 18 декабря задействовано 455 единиц специальной техники и 136 дорожных рабочих.
Во вторник вывезено 10 175 кубометров снега за 848 рейсов. Всего за зимний период вывезено 820 563 кубометров снега за 68 380 рейсов.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
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