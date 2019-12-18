Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В уборке снега 17 декабря задействовали 851 единицу специальной техники и 1 673 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

В ночь с 17 на 18 декабря задействовано 455 единиц специальной техники и 136 дорожных рабочих.

Во вторник вывезено 10 175 кубометров снега за 848 рейсов. Всего за зимний период вывезено 820 563 кубометров снега за 68 380 рейсов.