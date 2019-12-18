+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -8 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в столице

18 Декабря 2019 08:34
Поделиться:
Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В уборке снега 17 декабря задействовали 851 единицу специальной техники и 1 673 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

Новости по теме

Снегоуборочные службы Павлодарской области работают в круглосуточном режиме
283 единиц снегоочистительной техники готовы к зимнему сезону в Атырау На уборку снега в Нур-Султане вышел 1431 дорожный рабочий Первый снег выпал в Таразе

В ночь с 17 на 18 декабря задействовано 455 единиц специальной техники и 136 дорожных рабочих.

Во вторник вывезено 10 175 кубометров снега за 848 рейсов. Всего за зимний период вывезено 820 563 кубометров снега за 68 380 рейсов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив