Более 10 тысяч казахстанцев получат доступ к газу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году планируется построить 1,8 тысяч км газовых сетей. Данная мера позволит достигнуть уровня газификации страны 55%. Об этом сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказал министр энергетики, за последние 5 лет уровень газификации страны был повышен на 8%.
«В 2021 году по бюджетной программе Министерства энергетики местным исполнительным органам выделены средства из республиканского бюджета в размере 51,3 млрд тенге на реализацию 146 проектов. На выделенные средства в текущем году планируется завершить 46 проектов и, соответственно, построить 1,8 тыс. км газовых сетей, что позволит достигнуть уровня газификации страны 55%. Таким образом 10 388 тыс. человек получат доступ к газу», - отметил М. Мирзагалиев.
Напомним, в газовой отрасли по итогам текущего года добыча сырого газа в Казахстане ожидается на уровне 54 млрд кубометров, производство товарного газа – 29,4 млрд кубометров, экспорт – 7,7 млрд кубометров.
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