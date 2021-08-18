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Более 10 тысяч этнических казахов получили статус кандаса

18 Августа 2021 10:46
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Более 10 тысяч этнических казахов получили статус кандаса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа 2021 года на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 10 398 человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн. 80,7 тыс. этнических казахов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

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Более половины кандасов (76,4%), прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из Узбекистана, 10,1% – из КНР, 6,4% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии и 4,6% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (29,8%), Туркестанской (14,2%), Мангистауской (18,4%) и Жамбылской (8,3%) областях, а также в городе Шымкент (10,6%).

По состоянию на 1 августа текущего года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 55,4%, 26,2% человек моложе трудоспособного и 18,4% – пенсионеры.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 11% имеют высшее образование, 39,6% среднее специальное образование, 45,6% общее среднее образование и 3,8% не имеют образования.

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#Соотечественники   #Минтруда РК   #Статистика   #Общество  
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