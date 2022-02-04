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Более 10 тысяч допросов и очных ставок проведено по январским событиям – Генпрокуратура РК

4 Февраля 2022 20:57
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Более 10 тысяч допросов и очных ставок проведено по январским событиям – Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 1300 судебных экспертиз назначены для выяснения всех обстоятельств январских событий. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель начальника 1-й Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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«Правоохранительными органами проводится большая и кропотливая работа для выяснения всех обстоятельств январских событий. Назначены 1307 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, баллистические, авто-товароведческие и другие исследования», - сказал Елдос Килымжанов.

По его словам, проведены около 1500 осмотров мест происшествий, более 10000 допросов и очных ставок. Потерпевшими признаны 1279 лиц.

«Расследование займет определенное время. Прежде всего, это нужно, чтобы тщательно и объективно проверить обстоятельства гибели людей. Проводится целый комплекс сложных судебных экспертиз. На отдельные из них потребуется от одного до двух месяцев и более. Только по завершении всех следственных действий, экспертных исследований можно будет дать правовую оценку действиям каждого лица. При этом окончательное решение о виновности или невиновности, определение меры наказания будет приниматься судом. Поэтому просим граждан с пониманием отнестись к следствию и призываем доверять официальным источникам, не распространять недостоверные сведения», - обратился к казахстанцам прокурор.



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#Генпрокуратура   #ЧП-2022  
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Автор:

Серик Сабеков

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