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Более 10 тысяч детей заболели коронавирусом с начала года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о заболеваемости коронавирусом в столице среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Помимо взрослого населения, заболеваемость коронавирусом встречается и среди детей. Так, в настоящее время с положительным результатом на стационарном лечении находятся 74 ребенка, из них 7 детей болеют в тяжелой форме, но находятся в палате, состояние стабильное. В отделении реанимации детей у нас нет. Госпитализированных за сутки - 12 детей», - сказал Тимур Муратов на брифинге в СЦК.
По его словам, на амбулаторном уровне лечение получают 834 деток.
«С начала года количество заболевших коронавирусом среди детей – более 10 тысяч, это как стационарные, так и амбулаторные пациенты. Рост заболеваемости среди детского населения пришелся на летний период. С июня месяца дети стали поступать с ярко выраженными клиническими симптомами, такие как интоксикация, лихорадка, высокая температура, катаральные симптомы», - отметил спикер.
«Отмечу, что заболевать они начали после семейного контакта с непривитыми. То есть невакцинированные родные и близкие в первую очередь подвергают своих детей заражению», - заключил он.
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