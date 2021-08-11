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Более 10 тысяч детей заболели коронавирусом с начала года

11 Августа 2021 17:21
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Более 10 тысяч детей заболели коронавирусом с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о заболеваемости коронавирусом в столице среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Помимо взрослого населения, заболеваемость коронавирусом встречается и среди детей. Так, в настоящее время с положительным результатом на стационарном лечении находятся 74 ребенка, из них 7 детей болеют в тяжелой форме, но находятся в палате, состояние стабильное. В отделении реанимации детей у нас нет. Госпитализированных за сутки - 12 детей», - сказал Тимур Муратов на брифинге в СЦК.

По его словам, на амбулаторном уровне лечение получают 834 деток.

«С начала года количество заболевших коронавирусом среди детей – более 10 тысяч, это как стационарные, так и амбулаторные пациенты. Рост заболеваемости среди детского населения пришелся на летний период. С июня месяца дети стали поступать с ярко выраженными клиническими симптомами, такие как интоксикация, лихорадка, высокая температура, катаральные симптомы», - отметил спикер.

«Отмечу, что заболевать они начали после семейного контакта с непривитыми. То есть невакцинированные родные и близкие в первую очередь подвергают своих детей заражению», - заключил он.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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