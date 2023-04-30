Более 10 тысяч детей смогут заниматься по программе ArtSport в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Управление физической культуры и спорта Карагандинской области планирует охватить свыше 10 тысяч детей бесплатными занятиями в спортивных секциях по госпрограмме ArtSport, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О планах этого года по реализации государственного спортивного заказа рассказал заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Рустам Кожабеков.

«На сегодня в области по программе ArtSport действуют 142 секции по 23 видам спорта. От родителей поступило 17 887 заявок. Активировано 10 269 ваучеров. Размер тарифа зависит от вида спорта и за один месяц занятий (12 посещений) на одного ребёнка составляет от 15 до 21 тысячи тенге, для детей с ограниченными возможностями – от 27 до 33 тысяч тенге. Хочу добавить, что пока прием заявок от поставщиков приостановлен», – проинформировал Рустам Кожабеков.

По региону задействовано 54 поставщика. Территория охвата – Караганда, Темиртау, Балхаш, Каркаралинск, Шахтинск, Сарань, Бухар-Жырауский, Осакаровский, Абайский и Нуринский районы. Два поставщика из Караганды работают с детьми, имеющими ограничения по здоровью.

В области создана специальная комиссия по мониторингу спортивных секций на соответствие нормативно-правовым актам. Среди поставщиков идет разъяснительная работа.

«Недавно в Алматы прошло заседание рабочей группы, где были разъяснены изменения в нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность программы ArtSport. Обсуждались проблемные вопросы и предложения. К примеру, представители от поставщиков просили вернуть сертификаты о прохождении курсов подготовки для тренеров. В частности, преподавателям шахмат не обязательно физкультурное образование. Многие из них – это преподаватели математики, технари. Но при этом сертификаты должны быть выданы аккредитованной федерацией», – сообщила юрист Центра развития массового и детского спорта Сауле Нысамбаева.

Взяты на контроль и другие вопросы. Сейчас два раза в год информационная платформа убирает из очереди тех детей, чью заинтересованность не подтверждает законный представитель. Поставщики предлагали убрать проверку очередности. Так как некоторые дети, начав ходить в ту или иную секцию, не могут получить ваучер на продолжение занятий.

В этом году проведут интеграцию Национальной образовательной базы данных с базой данных физлиц. Это необходимо, чтобы дети, не посещающие дошкольные учреждения, также могли участвовать в программе ArtSport.